UFMS oferece atendimento gratuito de psicologia em Corumbá

O Câmpus do Pantanal oferece, a partir do dia 16, atendimento psicológico para adultos e idosos. Os acompanhamentos serão realizados no Serviço Escola de Psicologia pelos estudantes do curso de graduação. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 19h.

De acordo com a coordenadora do Serviço Escola de Psicologia, Carolini Cunha, os atendimentos fazem parte do projeto de extensão Plantão Psicológico, uma iniciativa que tem o objetivo de ampliar a atenção à comunidade de Corumbá e região. “Nosso objetivo do projeto é incluir uma outra modalidade de atenção à saúde mental, além da psicoterapia, [que é] oferecer apoio psicológico, acolhimento e um espaço de escuta em momento de sofrimento e necessidade de atenção à saúde mental” ressalta.

Carolini ainda destaca que trata-se de um projeto de relevância para a formação dos estudantes de Psicologia e para a região, e ainda contribui com o compromisso social da Universidade com a comunidade. “A partir dessa iniciativa, os estudantes terão a oportunidade de diversificar a atuação no campo da Psicologia, ganhando experiência e conhecimento acerca de um espaço de atuação psicológica, que tem ganhado cada vez mais espaço na contemporaneidade”.

Os atendimentos terão a duração entre 50 minutos a 1 hora, dependendo da situação, e serão supervisionados pelos professores e orientadores responsáveis das disciplinas. “Este projeto também tem um papel de possibilitar encaminhamentos às políticas públicas do município sejam de saúde, saúde mental e assistência social”, complementa a coordenadora.

Serviço - Os interessados no atendimento psicológico devem comparecer ao Serviço Escola de Psicologia, que fica na Avenida Rio Branco, 1270, no bairro Universitário, em Corumbá. Não há necessidade de agendamento prévio e é obrigatório apresentar documento com foto.