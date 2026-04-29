UFMS sedia inauguração do Programa Envelhecer nos Territórios em Mato Grosso do Sul

A agora assume protagonismo em uma nova etapa de atuação do programa / Divulgação

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, sediou no dia 23 de abril de 2026 a inauguração oficial do Programa Envelhecer nos Territórios em Mato Grosso do Sul. O evento, transmitido pela TV UFMS, reuniu representantes do governo federal, autoridades estaduais, parlamentares e instituições parceiras para marcar o início da iniciativa no estado.

A abertura da solenidade contou com apresentação do Coral da UNAPI Campo Grande, evidenciando o protagonismo e a participação ativa da pessoa idosa nas ações desenvolvidas pela universidade.

Durante a cerimônia, a subsecretária de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas, Larissa Diniz Paraguaçu, destacou o esforço conjunto entre diferentes instituições para viabilizar a chegada do programa ao estado, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende Pereira. Segundo ela, a iniciativa fortalece a formação de agentes de direitos humanos da pessoa idosa e amplia a estrutura institucional necessária para garantir a efetividade das políticas públicas nos territórios.

O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, ressaltou que a população idosa é atualmente o grupo social que mais cresce no país e enfatizou a importância de políticas públicas que acompanhem essa transformação demográfica. Ele destacou ainda o papel estratégico dos agentes formados pelo programa, que atuarão diretamente nas comunidades por meio de visitas domiciliares, escuta ativa e orientação à população.

Responsável pela emenda parlamentar que viabilizou a implantação do programa no estado, o deputado federal Geraldo Resende Pereira afirmou que a iniciativa representa um avanço no fortalecimento das políticas de atenção à pessoa idosa, permitindo ampliar o monitoramento e a compreensão sobre as condições de vida dessa população nos territórios.

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, apresentou as ações já desenvolvidas pela universidade voltadas ao envelhecimento ativo e à inclusão educacional da população idosa. Entre elas, destacou a Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UNAPI), que atende cerca de 1,6 mil alunos em diferentes unidades da instituição, além do curso de graduação específico para pessoas idosas em Campo Grande e da futura implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o público 60+.

Coordenadora do programa na UFMS, a docente Suzi Rosa Miziara Barbosa ressaltou que a universidade é parceira histórica da pessoa idosa e vem ampliando sua atuação desde 2011 com a consolidação da UNAPI. Segundo ela, a instituição agora assume protagonismo em uma nova etapa de atuação, tendo os direitos da pessoa idosa como eixo central das ações. Suzi agradeceu ao deputado Geraldo Resende pela destinação da emenda que possibilitou a execução do projeto e destacou que a iniciativa contempla UFMS, UFGD e IFMS, com atuação em 11 municípios sul-mato-grossenses. Para a coordenadora, as informações produzidas pelo programa se converterão em ações concretas para a melhoria da qualidade de vida e da dignidade no envelhecimento.

A presidente do Conselho Estadual do Idoso, Irma Macário, destacou que o envelhecimento ocorre de maneira diversa em cada território e para cada pessoa, exigindo políticas públicas sensíveis às diferentes realidades sociais, culturais e regionais. Segundo ela, o programa foi construído com atenção às especificidades do envelhecer e possui potencial para gerar impacto significativo na vida de pessoas idosas em todo o estado.

Durante a solenidade, também foram entregues certificados aos agentes, supervisores e professores que participaram do Curso de Direitos Humanos para a Pessoa Idosa, etapa formativa que integra a implantação do programa e prepara profissionais para atuação direta nos territórios.

A chegada do Programa Envelhecer nos Territórios a Mato Grosso do Sul reforça a articulação entre governo federal, universidade e instituições parceiras na construção de uma rede mais ampla de proteção, promoção de direitos e valorização da pessoa idosa.

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