Último domingo do ano deve ter máxima de 36°C e chuvas em Aquidauana

Previsão do tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter máxima de 36°C no último domingo (31) do ano, com previsão de chuvas e trovoadas isoladas segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo a previsão, a manhã será de muitas nuvens no céu e chances de chuvas isoladas. Durante a tarde e noite, pancadas e trovoadas isoladas de chuvas estão previstas.

No município vizinho, em Miranda, a previsão indica máxima também de 35°C, e com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas todo o dia também.

Em Nioaque deve fazer 34°C, muitas nuvens no céu durante todo o dia, com chances de chuva e trovoadas isoladas.

Corumbá tem máxima prevista de 37°C, também com possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia.