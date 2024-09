União aumenta efetivo de forças no combate a incêndios florestais

Combate aéreo / Divulgação

Nas últimas três semanas, o Governo Federal aumentou em 118% o efetivo que atua diretamente no combate aos incêndios florestais no país. O número de profissionais saltou de 1.617 no dia 2 de setembro para 3.518 no dia 22, entre agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças Armadas.

Os números foram atualizados nesta quarta-feira (25) durante reunião da Sala de Situação do Governo Federal para acompanhamento dos incêndios, com a participação de diversos ministérios e autarquias.

No prazo de uma semana (de 15 a 22 de setembro), o número de profissionais, que era de 3.002, foi para 3.518, nos biomas Pantanal, Amazônia e Cerrado, com a concentração dos esforços nos dois últimos. Durante a reunião, coordenada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, os órgãos federais fizeram um diagnóstico da situação atual e das ações planejadas para os próximos dias.

Como continuidade à reunião da última semana com os governadores dos estados dos três biomas, a Casa Civil irá promover uma série de encontros específicos com os representantes estaduais das forças responsáveis pelo enfrentamento aos incêndios. A ideia é refinar o detalhamento operacional nos estados e melhor direcionar os esforços em campo.

Serão convidadas a participar autoridades indicadas pelos gabinetes dos governadores, Corpos de Bombeiros, secretarias estaduais de Meio Ambiente, secretarias de Segurança Pública e Defesa Civil. Pelo Governo Federal, além da Casa Civil, irão participar representantes dos ministérios do Meio Ambiente, Justiça e Segurança Pública; Defesa; Integração e do Desenvolvimento Regional e Secretaria de Relações Institucionais.

*Com informações da Agência Brasil.