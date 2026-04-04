Acessibilidade

05 de Abril de 2026 • 21:40

Buscar

Últimas notícias
X
POLÍTICA

União Brasil se fortalece com festival de filiações em MS

O evento foi liderado pela ex-deputada federal Rose Modesto, presidente regional da sigla, e contou com a presença de nomes de peso da política sul-mato-grossense.

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 10:15

Atualizado em 04/04/2026 às 10:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rose Modesto / Paulo Francis

O União Brasil deu mais um passo importante em seu processo de fortalecimento em Mato Grosso do Sul ao realizar, na última terça-feira (31), um grande ato de filiações que reuniu lideranças políticas, empresariais e representantes de diversos setores da sociedade.

O evento foi liderado pela ex-deputada federal Rose Modesto, presidente regional da sigla, e contou com a presença de nomes de peso da política sul-mato-grossense, como o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja.

A movimentação reforça o alinhamento político do partido, que integra a Federação União Progressista ao lado do PP, ampliando sua base para as eleições de 2026. A articulação também envolve apoio a projetos maiores no cenário estadual e nacional.

Durante o encontro, Rose Modesto destacou a importância das novas filiações e o engajamento dos participantes. Segundo ela, o partido tem atraído lideranças relevantes que chegam com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do Estado. Entre os novos nomes estão o deputado estadual Rinaldo Modesto, o ex-deputado Jerson Domingos, o ex-secretário Felipe Matos, o empresário Carlos Bernardo e o ex-secretário de Saúde Carlos Coimbra.

Rose Modesto

A dirigente também reafirmou seu apoio à gestão de Eduardo Riedel, destacando que o governo busca equilibrar crescimento econômico com desenvolvimento social. Ela ainda ressaltou a experiência administrativa de Reinaldo Azambuja, com quem já atuou anteriormente.

Em seu discurso, o governador Eduardo Riedel enfatizou a união de forças como fator decisivo para o sucesso do projeto político em andamento. Já Reinaldo Azambuja destacou a confiança no grupo e a identificação com as lideranças presentes, reforçando a coesão do bloco.

A senadora Tereza Cristina também participou do ato e demonstrou otimismo com o desempenho eleitoral da aliança nas próximas eleições.

O evento evidenciou o crescimento do União Brasil no Estado e consolidou a estratégia do partido de ampliar sua base política, mirando protagonismo nas eleições de 2026.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SORTE

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Emprego

Governo federal vai chamar mais 7 mil servidores em 2026

Economia

Agências bancárias estarão fechadas nesta Sexta-Feira Santa

Prefeitura de Aquidauana divulga horários de atendimento em saúde na Semana Santa

Quarta-feira Santa em Aquidauana tem novena, missa e Ofício de Trevas

Paróquia Imaculada Conceição divulga programação da Semana Santa 2026

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7,5 milhões

Publicidade

Atenção

Caixa conclui pagamento da parcela de março do Bolsa Família

ÚLTIMAS

OPORTUNIDADE

Fórum divulga data de casamento coletivo em Anastácio

A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.

SAÚDE

Chikungunya: ministro classifica como crítica situação em Dourados

Município está em situação de emergência devido ao número de casos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo