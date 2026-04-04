União Brasil se fortalece com festival de filiações em MS

Rose Modesto / Paulo Francis

O União Brasil deu mais um passo importante em seu processo de fortalecimento em Mato Grosso do Sul ao realizar, na última terça-feira (31), um grande ato de filiações que reuniu lideranças políticas, empresariais e representantes de diversos setores da sociedade.

O evento foi liderado pela ex-deputada federal Rose Modesto, presidente regional da sigla, e contou com a presença de nomes de peso da política sul-mato-grossense, como o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja.

A movimentação reforça o alinhamento político do partido, que integra a Federação União Progressista ao lado do PP, ampliando sua base para as eleições de 2026. A articulação também envolve apoio a projetos maiores no cenário estadual e nacional.

Durante o encontro, Rose Modesto destacou a importância das novas filiações e o engajamento dos participantes. Segundo ela, o partido tem atraído lideranças relevantes que chegam com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do Estado. Entre os novos nomes estão o deputado estadual Rinaldo Modesto, o ex-deputado Jerson Domingos, o ex-secretário Felipe Matos, o empresário Carlos Bernardo e o ex-secretário de Saúde Carlos Coimbra.

A dirigente também reafirmou seu apoio à gestão de Eduardo Riedel, destacando que o governo busca equilibrar crescimento econômico com desenvolvimento social. Ela ainda ressaltou a experiência administrativa de Reinaldo Azambuja, com quem já atuou anteriormente.

Em seu discurso, o governador Eduardo Riedel enfatizou a união de forças como fator decisivo para o sucesso do projeto político em andamento. Já Reinaldo Azambuja destacou a confiança no grupo e a identificação com as lideranças presentes, reforçando a coesão do bloco.

A senadora Tereza Cristina também participou do ato e demonstrou otimismo com o desempenho eleitoral da aliança nas próximas eleições.

O evento evidenciou o crescimento do União Brasil no Estado e consolidou a estratégia do partido de ampliar sua base política, mirando protagonismo nas eleições de 2026.