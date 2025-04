União prepara contratação de aeronaves para combate a incêndios florestais

O prazo para manifestação de interesse segue até 28 de abril / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Central de Compras da Secretaria de Gestão e Inovação do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) lançou, nesta sexta-feira, 11, a IRP (Intenção de Registro de Preços) 09/2025 para a contratação centralizada de serviços contínuos de horas voo de aeronaves, na modalidade fretamento. A medida tem como objetivo reforçar a estrutura de resposta dos órgãos públicos na prevenção e combate a incêndios florestais e em outros biomas, e em outras emergências decorrentes de catástrofes naturais.

Coordenada em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a IRP está aberta à adesão de todos os entes da federação. O serviço inclui operação, abastecimento, manutenção e transporte de pessoal e equipamentos, complementando os meios aéreos atualmente disponíveis nos órgãos responsáveis pelas ações de enfrentamento.

Com a contratação, será possível garantir o deslocamento ágil de brigadistas, equipamentos de proteção e materiais essenciais para todo o território nacional. A utilização das aeronaves também viabiliza voos de reconhecimento, mapeamento de áreas de risco e identificação precoce de novos focos de incêndio, contribuindo para uma resposta mais rápida e eficiente.

A expectativa é que a iniciativa reduza o tempo de atendimento a ocorrências, aumente a eficiência das operações e minimize os danos causados por desastres naturais. A adesão à IRP será realizada eletronicamente por meio do portal Compras.gov.br até o dia 28 de abril. Para acessar é necessário que o agente público esteja logado no portal de compr as.

Live tira-dúvidas

Para explicar mais sobre a contratação, o MGI fará uma transmissão ao vivo no YouTube, na segunda-feira, 14, às 10h. Será uma oportunidade para esclarecer dúvidas e entender os detalhes sobre a iniciativa.

*Com informações da Agência Gov.br

