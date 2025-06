União vai custear translado do corpo de brasileira morta na Indonésia

A publicitária Juliana Marins sofreu um acidente fatal no monte Rinjani / Redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira, 26, que o Governo Federal irá arcar com os custos do translado do corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que morreu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. A jovem caiu da borda da cratera de um vulcão localizado na região, um destino turístico popular entre aventureiros.

A confirmação por meio das redes sociais do presidente, que também afirmou ter conversado diretamente com o pai da vítima para prestar solidariedade. “Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil”, publicou Lula.

Juliana era natural do Brasil e viajava pela Indonésia quando sofreu o acidente fatal. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Itamaraty, já acompanha o caso e está em contato com as autoridades locais para organizar os trâmites legais e logísticos da repatriação.

O caso gerou comoção nas redes sociais e entre amigos da jovem, que pediam apoio do governo para trazer o corpo ao país. O Monte Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia e possui trilhas conhecidas por sua beleza e dificuldade, atraindo turistas do mundo inteiro.

