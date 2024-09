Uso de inteligência artificial vai ajudar nos processos de licitação em MS

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) iniciou segunda-feira (2) o ciclo de formação em Inteligência Artificial aplicada aos processos de licitação do Estado de Mato Grosso do Sul. A oficina “Total - Fase Preparatória das Contratações Públicas com Apoio do ChatGPT” terá uma carga horária de 28 horas e conta com a participação de 83 servidores da SEL (Secretaria-Executiva de Licitações) e das áreas de contratos e licitações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Dentro dos pilares de gestão de pessoas para o futuro e transformação digital, a oficina integra as ações do Governo do Estado com foco na modernização da Administração Pública e eficiência nos contratos e licitações do Poder Executivo.

Com o uso de Inteligência Artificial nas fases de planejamento e elaboração de contratações, a previsão é de reduzir em 50% o tempo de efetivação de licitações, aumentando a assertividade das compras e a otimização de recursos públicos.

“Nosso compromisso constante com a excelência e a melhoria contínua dos processos está no centro das ações de capacitação dos servidores. O objetivo desta oficina é qualificar e proporcionar uma maior interação entre os servidores das áreas de compras do Estado. Essa oficina é essencial para aprimorar o desempenho e a eficiência nas contratações públicas”, afirma o secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, Frederico Felini.

Por sua transversalidade de atuação, ao apoiar as secretarias e órgãos capacitando os servidores da área de compras de todo o Estado, a SAD promove os eixos estratégicos de gestão por um MS próspero, verde, inclusivo e digital.

“As contratações não são políticas públicas em si mesmas, mas são essenciais para que as secretarias tenham plenas condições de entregar os serviços e políticas públicas fundamentais para a população do nosso Estado, nas áreas de saúde, educação, segurança, assistência social, etc. Uma contratação eficiente resulta em remédios nos hospitais, viaturas para a polícia e os bombeiros e demais bases para desenvolver nosso Estado e nossa gente”, reforça Felini.