Vacinação contra a Influenza é ampliada para toda a população de MS

A vacina de Influenza vai estar disponível para toda a população de Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira, 15. A decisão da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e COSEMS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde) foi divulgada no início de maio e considera o crescimento dos registros dos casos de gripe e de doenças de transmissão respiratória desde janeiro.

Além disso, a adesão dos grupos prioritários é baixa no Estado, onde até o momento, foram aplicadas 230.023 doses, o que representa apenas 23,06% da cobertura dos grupos elencados como prioritários (Vacinômetro SI-PNI extração em 03/05/2023). Em MS a campanha teve início no dia 28 de março, 14 dias antes da data prevista pelo Ministério da Saúde.

A partir de hoje, segunda-feira os municípios devem realizar suas estratégias de vacinações e priorizar a imunização em idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, entre outros grupos.

A ampliação da oferta da vacina para a população geral – válida para crianças a partir de 6 meses de idade – também ocorre como forma de medida preventiva para abrandar sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças.

O objetivo é aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e com isso diminuir a circulação dos vírus.

Outro fator que influenciou a expansão da imunização no Estado, é a chegada das temperaturas mais baixas, que favorecem a disseminação dos vírus que causam infecções respiratórias. O aumento de pessoas imunizadas, contribui para menor circulação dos vírus e evita sobrecarga nos serviços de saúde.

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou oficialmente no dia 10 de abril. Porém, no Estado a SES autorizou os 79 municípios a vacinarem os públicos da campanha a partir do dia 28 de março.