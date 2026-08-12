Vagas para Papai Noel oferecem salários de até R$ 22 mil em MS

Funtrab está com duas vagas temporárias para Papai Noel em Campo Grande / Ilustrativa

Ainda faltam alguns meses para o Natal, mas quem pretende transformar o espírito natalino em oportunidade de trabalho já pode se candidatar. A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com duas vagas temporárias para Papai Noel em Campo Grande, com salários de R$ 18 mil e R$ 22 mil por mês.

As oportunidades não exigem experiência anterior. As empresas contratantes oferecem capacitação e suporte aos selecionados para o desempenho das atividades durante as ações natalinas.

Para concorrer às vagas, é necessário ter barba e barriga naturais, além de carisma, simpatia e facilidade para interagir com crianças. Também são exigidos empatia, disponibilidade de horário, inclusive aos domingos, e pelo menos ensino fundamental incompleto.

O trabalho terá duração de 45 dias, durante o período das ações de Natal. As jornadas variam conforme a vaga. Uma delas prevê expediente de segunda a segunda-feira, das 10h às 22h, em local não fixo. A outra estabelece trabalho de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Entre as atribuições estão recepcionar o público, conversar e interagir com crianças e famílias, atender visitantes para fotografias, participar das atividades da campanha natalina e contribuir para proporcionar uma experiência especial aos visitantes.

Além da caracterização e da presença marcante, os candidatos precisam ter paciência, jogo de cintura e disposição para lidar com o público durante o período de maior movimento das ações de Natal.

Como se candidatar

Os interessados devem procurar a Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, em Campo Grande, levando RG, CPF e carteira de trabalho.

O atendimento para encaminhamento às vagas ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16h.

