Vai viajar? Confira as interdições em rodovias de Mato Grosso do Sul

Cronograma pode ter alterações ao longo do dia / Rachid Waqued/Divulgação

A proximidade com o feriado da virada do ano deve movimentar estradas do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (30), a CCR MSVia informou que nove trechos estão com restrições. A expectativa da concessionária é que 300 veículos circulem na BR-163 entre 28 de dezembro a 2 de janeiro no Estado.

Os trechos interditados passam por obras de manutenção, todos estão sinalizados. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos e reduzam a velocidade, especialmente, quando estiverem próximos dos trabalhadores na pista. A empresa afirma que é possível que os locais apresentem congestionamentos devido aos pontos com obras.

Locais com obras na BR 163/MS:

Pontos com desvio de tráfego:

Coxim/Pedro Gomes – no km 775;

Rio Verde de MT – entre os kms 703 e 702;

São Gabriel do Oeste – no km 607 e no km 603;

Nova Alvorada do Sul – no km 401;

Dourados – no km 275;

Itaquiraí – entre os kms 117 e 110;

Pontos com pare-e-siga:

Nova Alvorada do Sul – no km 414 e entre o kms 369 e 368;

É possível acompanhar a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site em tempo real, ou pelo Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).