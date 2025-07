Vander Loubet destaca integração entre universidade e sustentabilidade na Pantanal Tech

Deputado federal Vander Loubet / Ryan Santos / O Pantaneiro

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro , o deputado elogiou a atuação da UEMS e destacou o papel da universidade na aproximação com os municípios. “Eu tenho, primeiro, muito orgulho como deputado poder, junto com a UEMS e com o reitor Laércio, um visionário que aproximou a Universidade Estadual. Ela hoje se transformou numa universidade dos municípios do nosso estado e ela foi criada com esse propósito, tanto é que a sede é lá em Dourados e ela vem avançando muito.”

O deputado também ressaltou a relevância da edição de 2025para a região. “Eu acho que isso aqui, para essa região nossa, que é a região do Pantanal, a oportunidade de você juntar os produtores rurais, pequenos, médios, grandes, junto com a academia, com as escolas públicas, com a juventude, é o maior projeto que nós temos que preservar e nós temos compromisso em cada vez transformando isso aí, melhorando e eu não tenho dúvida que aqui os pequenos vão ter a oportunidade de ter acesso à tecnologia, ao que se tem de mais moderno na área da produção, porque nós precisamos exatamente transformar uma coisa que o mundo todo faz.”

Inovação em MS

Sobre o papel das universidades públicas no desenvolvimento econômico, Vander reforçou a importância da integração com a sociedade. “Se você for lá, eu tive a oportunidade de ir na China, a China tudo, a agricultura, passa pelas universidades e hoje nós aqui no estado temos consolidado isso, aproveitando muito tanto essa relação com a UEMS, como com a UFGD, como com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, como Instituto Federal, para poder fazer com que, de fato, as universidades públicas cumpram o seu papel social, que é se aproximar da comunidade. E aí a direção, o reitor Laércio é um estadista nisso, me orgulha muito e ter contribuído, que quando ele assumiu a reitoria no primeiro mandato, eu estava assumindo também a coordenadoria da bancada e essa relação a gente vem construindo no dia a dia e o resultado está aqui.”

Sobre os desafios de conciliar produção e preservação ambiental no Pantanal, Vander defendeu o uso da ciência e da tecnologia como instrumentos de equilíbrio. “Eu não tenho dúvida, eu sou daqueles, sabe, sem nenhum radicalismo, eu acho que o que nós temos que ter é todo um acompanhamento da academia nesse sentido e ter essa clareza de que você pode transformar isso aqui e gerar renda para quem tem propriedade aqui, sabe, com todo o carinho e respeito à sustentabilidade e à preservação ambiental. Hoje você ganha, às vezes, muito mais preservando do que você desmatando. Agora, para isso, você precisa ter exatamente esse acompanhamento, essa orientação e é nada melhor do que as nossas universidades, as instituições preparadas para isso.”

“Sou pantaneiro. Se você não fizer e também não dá a esses proprietários o direito de terem rentabilidade na propriedade deles, naturalmente eles vão para outro caminho, que é pelo desmatamento, sem essa preocupação com a sustentabilidade e com o patrimônio, que não é, independente de ser ele seu dono ou proprietário, mas é um patrimônio hoje da humanidade, o Pantanal, Bonito, nós estávamos ontem, ontem de ontem, lá em Bonito, num grande evento.”

Pantanal Tech MS 2025

Trata-se de um evento inovador com o objetivo de proporcionar interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal de MS, atentando para as tecnologias e inovações existentes, numa agenda positiva de sustentabilidade, considerando os diversos produtos oriundos deste bioma.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!