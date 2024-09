Vazamento de gasolina em Aquidauana mobiliza equipes de emergência

Trecho estará interditado / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na tarde desta sexta-feira, 27, um vazamento de gasolina de um caminhão na esquina da Rua Teodoro Rondon com a Rua Cândido Mariano, no centro de Aquidauana, gerou preocupações e mobilizou a Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais, além do departamento de trânsito do município.

O incidente causou várias quedas de motociclistas na área, devido ao piso escorregadio provocado pela gasolina. As equipes de emergência atuaram rapidamente para conter o vazamento e minimizar os riscos à segurança dos usuários das vias.

Ainda não há informações sobre feridos, mas os serviços de emergência continuam monitorando a situação e orientando o trânsito para garantir a segurança de todos.