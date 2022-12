Veja programação de Réveillon Bonito 2023

Divulgação

As duplas sertanejas Munhoz & Mariano e Thaeme & Thiago estão confirmadas como atrações principais do final de ano em Bonito. Também se apresentam o cantor de pagode Dieguinho e a dupla Pedro & Evandro. Os shows fazem parte da programação do Natal Mais Bonito, lançado em 18 de novembro com a iluminação da Praça da Liberdade e Avenida Pilad Rebuá, que neste ano ganhou um corredor de led e uma árvore gigante.

Todas as apresentações serão na Praça da Liberdade, com entrada gratuita. A festa começa no dia 30, com o campo-grandense Dieguinho, às 21 horas, seguido da dupla de Londrina (PR), Thaeme & Thiago. Já a virada terá animação da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, que farão a contagem regressiva para a chegada de 2023 junto com o público. Antes deles, também a partir das 21 horas, a dupla Pedro & Evandro anima a festa.