"Velocidade Legal": Coxim recebe operação para conscientização no trânsito

"Velocidade Legal" está inserida na Operação Nacional de Segurança Viária / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a Operação "Velocidade Legal", de 26 a 31 de agosto, na região de Coxim. Uma iniciativa focada em coibir o excesso de velocidade nas rodovias federais, visando a prevenção de sinistros e a promoção da segurança no trânsito.

Esta ação envolve a capacitação dos policiais que irão operar os radares móveis para monitorar a velocidade dos veículos nos trechos com maiores índices de acidentalidade. Além de Coxim, a operação já aconteceu em Naviraí e será realizada em todas as Delegacias do Estado, iniciando por aquelas que atendem a BR 163, principal rodovia do Estado.

O excesso de velocidade é um comportamento perigoso que afeta a segurança de diversas maneiras:

- Menor tempo disponível para o motorista reagir a situações inesperadas.

- Potencializa os danos materiais e pessoais em caso de sinistro.

- Quanto maior a velocidade, maior a distância necessária para que o veículo seja totalmente parado após o acionamento dos freios.

- Altas velocidades dificultam o controle do veículo, especialmente em condições adversas como chuva, neblina ou fumaça.

- Coloca em risco outros usuários da rodovia, como pedestres, ciclistas e motociclistas, que são mais vulneráveis a impactos.

A "Velocidade Legal" está inserida na Operação Nacional de Segurança Viária que consiste na implementação de um conjunto de ações para reduzir a violência no trânsito, materializada através dos sinistros de trânsito, principalmente aqueles relacionados às causas mais expressivas, dentre elas, o excesso de velocidade.