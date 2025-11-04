Velório de Elias Tanus, o "Jaguarman", é realizado em Campo Grande

Elias trabalhava na Pousada Santa Clara, onde guiava safáris fotográficos, cavalgadas e caminhadas noturnas / Arquivo pessoal

Elias Tanus, de 49 anos, faleceu na segunda-feira (3) vítima de um infarto fulminante, no Pantanal sul-mato-grossense, região onde escolheu viver e trabalhar. Amante da natureza e, especialmente, dos felinos como a onça-pintada, ele era reconhecido por sua dedicação à preservação do bioma e pela paixão ao apresentar as belezas do Pantanal a turistas brasileiros e estrangeiros.

O velório de Elias Tanus, conhecido como “Jaguarman”, acontece nesta terça-feira (4) no Cemitério Parque de Campo Grande, localizado na Avenida Senador Filinto Müller, 2603, Vila Ipiranga, e segue até as 14h30, quando será realizado o sepultamento.

De acordo com o portal Mídiamax, Elias teve formação e carreira de destaque como chef de cozinha, profissão que lhe rendeu prêmios e viagens. No entanto, foi ao retornar às origens pantaneiras que ele encontrou sua verdadeira vocação. Inspirado pela lembrança do primeiro avistamento de uma onça-pintada, ainda aos cinco anos, decidiu trocar as cozinhas pelos campos e matas. Assim nasceu o “Jaguarman”, figura carismática que encantava visitantes ao narrar, com entusiasmo e bom humor, os mistérios do Pantanal — muitas vezes em um inglês improvisado e cheio de simpatia.

Elias trabalhava na Pousada Santa Clara, onde guiava safáris fotográficos, cavalgadas e caminhadas noturnas pela Estrada Parque. Entre os colegas, era lembrado por sua alegria e prudência nas trilhas.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!