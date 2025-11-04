Velório de Nicholas Ariel Silva será realizado na quarta-feira em Aquidauana

O sepultamento está previsto para o período da tarde
O jovem se dirigia à igreja na manhã do acidente / Arquivo pessoal
O jovem Nicholas Ariel Silva e Silva, de 21 anos, que morreu na segunda-feira (3) após um grave acidente de motocicleta, terá seu velório realizado na quarta-feira (5), na Primeira Igreja Batista de Aquidauana, localizada na Rua Teodoro Rondon, no centro da cidade, a partir das 8h.
O sepultamento está previsto para o período da tarde, às 15h, no Cemitério Parque Cidade Natureza, também em Aquidauana.
Nicholas estava internado desde o acidente ocorrido em outubro, na Avenida da Integração, em frente ao Portal Atacado, quando a motocicleta que conduzia colidiu contra um caminhão estacionado às margens da via. O impacto provocou ferimentos graves, e o jovem foi socorrido inicialmente no Pronto-Socorro de Anastácio, sendo posteriormente transferido em vaga zero para Campo Grande, devido à suspeita de traumatismo craniano encefálico.
Em Campo Grande, Nicholas passou por cirurgia para remoção de um coágulo cerebral e parte do osso craniano foi retirada para aliviar a pressão. Desde então, permanecia em estado delicado, sob respiração mecânica e cuidados intensivos.
Segundo familiares, o jovem se dirigia à igreja na manhã do acidente, onde participaria de uma campanha de oração marcada para as 6h.
O CONSEPAN (Conselho Municipal de Pastores de Anastácio) emitiu uma nota de pesar, expressando solidariedade à família, em especial aos pais do jovem, o pastor Mauro e a pastora Aline, da Primeira Igreja Batista de Aquidauana:
“É com profundo pesar que o CONSEPAN manifesta seus sinceros sentimentos pelo falecimento de Nicholas Ariel Silva. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, em especial com o Pr. Mauro e a Pra. Aline. Que Deus, em Sua infinita bondade, conforte os vossos corações e conceda paz e força para enfrentar esta perda tão dolorosa.”
