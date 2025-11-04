Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 22:31

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Velório de Nicholas Ariel Silva será realizado na quarta-feira em Aquidauana

O sepultamento está previsto para o período da tarde

Redação com João Eric

Publicado em 04/11/2025 às 16:55

Atualizado em 04/11/2025 às 18:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O jovem se dirigia à igreja na manhã do acidente / Arquivo pessoal

O jovem Nicholas Ariel Silva e Silva, de 21 anos, que morreu na segunda-feira (3) após um grave acidente de motocicleta, terá seu velório realizado na quarta-feira (5), na Primeira Igreja Batista de Aquidauana, localizada na Rua Teodoro Rondon, no centro da cidade, a partir das 8h.

O sepultamento está previsto para o período da tarde, às 15h, no Cemitério Parque Cidade Natureza, também em Aquidauana.

Leia Também

• Morre jovem de 20 anos que sofreu grave acidente de moto em Anastácio

Nicholas estava internado desde o acidente ocorrido em outubro, na Avenida da Integração, em frente ao Portal Atacado, quando a motocicleta que conduzia colidiu contra um caminhão estacionado às margens da via. O impacto provocou ferimentos graves, e o jovem foi socorrido inicialmente no Pronto-Socorro de Anastácio, sendo posteriormente transferido em vaga zero para Campo Grande, devido à suspeita de traumatismo craniano encefálico.

Em Campo Grande, Nicholas passou por cirurgia para remoção de um coágulo cerebral e parte do osso craniano foi retirada para aliviar a pressão. Desde então, permanecia em estado delicado, sob respiração mecânica e cuidados intensivos.

Segundo familiares, o jovem se dirigia à igreja na manhã do acidente, onde participaria de uma campanha de oração marcada para as 6h.

O CONSEPAN (Conselho Municipal de Pastores de Anastácio) emitiu uma nota de pesar, expressando solidariedade à família, em especial aos pais do jovem, o pastor Mauro e a pastora Aline, da Primeira Igreja Batista de Aquidauana:

“É com profundo pesar que o CONSEPAN manifesta seus sinceros sentimentos pelo falecimento de Nicholas Ariel Silva. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, em especial com o Pr. Mauro e a Pra. Aline. Que Deus, em Sua infinita bondade, conforte os vossos corações e conceda paz e força para enfrentar esta perda tão dolorosa.”

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Tempestades com queda de granizo devem atingir Aquidauana e região

Luto

Adeus a Elias Tanus, o "Jaguarman", embaixador do Pantanal

Geral

Vento forte derruba árvore e bloqueia via no Bairro Alto em Aquidauana

Ipê caiu na esquina das ruas XV de Agosto e Antônio João

Luto

Velório de Elias Tanus, o "Jaguarman", é realizado em Campo Grande

Publicidade

Trânsito

Ciclista fica ferido em acidente com carro na Avenida Pantaneta

ÚLTIMAS

Polícia

PMA reforça sanções e ações de preservação durante a Piracema

Operação Piracema Georreferenciada intensifica fiscalização e combate à pesca predatória em Mato Grosso do Sul

Economia

Fechamento de frigorífico em Nioaque é decisão empresarial

Prefeitura busca alternativas para minimizar impactos e fortalecer a economia local após encerramento das atividades

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo