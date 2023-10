Velório de Ramão Albuquerque acontece em Aquidauana

Ramão Albuquerque de Gois de 60 anos / Arquivo Pessoal

O velório do aquidauanense Ramão Albuquerque de Gois acontece na Pax Universal, em Aquidauana, desde das 09 horas.

Segundo familiares e amigos, o Ramão será sepultado no Cemitério Municipal às 17h desta sexta-feira, 20 de outubro.



Entenda:

Ramão Albuquerque de Gois, de 60 anos, residente no bairro Santa Terezinha, não resistiu a uma cirrose hepática, uma condição séria que afeta o fígado e morreu na noite desta quinta, 19.

A família do senhor Ramão, de 60 anos, residente no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, divulgou o caso no mês de agosto e iniciou campanha de vaquinha virtual para arrecadar fundos. O objetivo era auxiliar no tratamento da sua cirrose hepática. Em Aquidauana, os amigos e familiares também fizeram rifas e almoços beneficentes para arrecadar verbas.

Ramão tinha enfrentando dificuldades com a morosidade do SUS (Sistema Único de Saúde), e a família buscou outras alternativas para garantir o acesso rápido e adequado aos cuidados médicos necessários, porém, o tempo foi curto.