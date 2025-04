Velório de Walderly da Silva será realizado na Capela Municipal de Nioaque

A causa da morte não foi oficialmente divulgada / Redes sociais / Reprodução

Walderly, de 58 anos, faleceu na manhã desta quarta-feira após complicações de saúde decorrentes de um episódio ocorrido durante uma prova de ciclismo em Jaraguari, no último domingo. Ele participou da competição no trecho de 30 km, mas, a apenas 3 km de concluir o percurso, passou mal.

O gerente foi prontamente atendido no posto médico montado para o evento, mas seu estado de saúde se agravou rapidamente. Durante o atendimento, foi constatado que ele necessitava de cuidados médicos mais intensivos e, em estado grave, foi transferido para Campo Grande ainda no domingo, por volta das 20h, em uma ambulância da vaga zero. Walderly foi entubado durante o transporte, mas infelizmente não resistiu.

A causa da morte não foi oficialmente divulgada, mas amigos próximos informaram que ele sofreu de desidratação e exaustão física, o que teria levado ao seu falecimento.

