Contagem regressiva para a Pantaneta 2024

Divulgação

Nesta sexta-feira, dia 13, Aquidauana ganha muito mais cor, se transformando no endereço da maior micareta do estado: a Pantaneta 2024. Consolidada na história da cidade, é aguardada por foliões de várias regiões e, nos dias 13 (sexta-feira) e 14 (sábado) de setembro, a festa promete ser a maior e mais inesquecível de todas as edições.

Com um line-up imperdível, o público poderá dançar na sexta-feira, 13 de setembro, ao som dos ícones do axé, É o Tchan, que trarão toda a energia dos seus mais de 30 anos de carreira. Na mesma noite, Felipe Amorim, Koisabamba e Aperte o Play completam a programação, garantindo uma abertura vibrante para o evento.

No sábado, 14 de setembro, a festa continua com os sucessos de Tchakabum, Diego e Arnaldo, além das batidas contagiantes de Rogerinho e Gersinho. Uma combinação de ritmos que promete agradar a todos os gostos, inclusive os regionais.

Para facilitar o acesso ao evento, a H2O Turismo disponibilizará ônibus partindo das principais cidades do estado, assegurando que ninguém fique de fora dessa grande festa. Além disso, para aqueles que necessitam de hospedagem, uma lista completa de casas disponíveis para aluguel pode ser encontrada no site oficial da Pantaneta.

Assista:

A realização da Pantaneta 2024 conta com o apoio do Sistema Fiems, Stilo A, H2O Turismo, Prefeitura Municipal de Aquidauana, Governo de Mato Grosso do Sul, Caravela e Furioso Energy Drink, reforçando o compromisso com a cultura e o entretenimento da região.



Para garantir uma experiência inesquecível, a Pantaneta oferece cinco setores, todos os quais poderão ser acessados após a abertura dos portões marcada para 20h, sendo eles: Pipoca, com entrada gratuita; Abadá; Camarote Open Bar; Camarote Open Bar e Open Food; e os exclusivos Bangalôs, que acomodam até 10 pessoas e proporcionam uma experiência muito mais completa, a qual você pode viver falando e se informando com a equipe pelo WhatsApp: (67) 99664-4301.

Mapa da festa - Divulgação

A entrega dos abadás acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de setembro nos seguintes locais e horários:

Campo Grande:

Conveniência Zero67: Rua Dr. Arthur Jorge, 1703 - Centro

das 16h às 22h

Aquidauana:

Loja Casa Branca: Rua Sete de Setembro, 708 - Centro

das 9h às 17h

Além das vendas online pelo site www.pantaneta.com.br em até 10x com juros, os ingressos também podem ser adquiridos nos seguintes postos físicos:

Campo Grande:

Logo Zero 67: R. Dr. Arthur Jorge, 1703 - Centro

Stilo A: Av. Mato Grosso, 2865 / Shopping Campo Grande

Aquidauana:

Casa Branca: R. Sete de Setembro, 708 - Centro

Texas Burguer: Avenida Pantaneta, Espaço 6 - Praça de Alimentação

Dourados:

Banca do Jaime: Av. Marcelino Pires, 1737 - Centro

Ponta Porã:

Old Jack: R. Tiradentes - Vila Militar



Com uma mistura de tradição e cultura, a Pantaneta 2024 já é o evento mais esperado do ano em todo o estado. E nós recomendamos que você não perca a oportunidade de fazer parte dessa história.