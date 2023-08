Vem aí um mais um agosto quente e com baixa umidade do ar

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê chuvas abaixo da média para a região Centro-Oeste em agosto. Não está descartada a diminuição da umidade relativa do ar e a elevação das temperaturas máximas ao longo dos dias.

O prognóstico climático do Inmet para o mês de agosto de 2023 e seu possível impacto na safra de grãos 2022/23 para as diferentes regiões produtoras indica que, em áreas que a condição de baixa umidade no solo pode favorecer os cultivos de segunda safra em maturação e colheita, assim como as safras de cana-de-açúcar e café, porém, causará restrição hídrica nas lavouras em estágios reprodutivos ou sob deficiência hídrica, em Mato Grosso do Sul

As temperaturas deverão ficar acima da média em grande parte do Estado, onde os valores médios podem superar os 28ºC.