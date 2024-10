Vem chuva? Inmet emite alerta de tempestade para Aquidauana e região

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para Aquidauana e região, sinalizando a possibilidade de chuvas intensas a partir desta quinta-feira, 17.

O aviso, que tem validade das 14h às 23h59, prevê precipitações que podem variar entre 20 e 30 mm por hora, com acumulados que podem chegar a 50 mm ao longo do dia.

Além das chuvas, a previsão também inclui a ocorrência de ventos fortes, que devem variar entre 40 e 60 km/h, e a possibilidade de queda de granizo. O INMET alerta para os riscos associados a essas condições climáticas, que incluem a possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em áreas mais vulneráveis.

Os moradores da região são orientados a se prepararem para as tempestades e a tomarem precauções para garantir a segurança. É recomendável evitar locais com risco de alagamentos e se manter informado sobre as condições climáticas ao longo do dia.