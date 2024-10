Vem chuva? Inmet renova alerta de chuvas intensas em Aquidauana e região

Alerta desta terça-feira / Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta sobre chuvas intensas para Aquidauana e áreas próximas, indicando a probabilidade de tempestades a partir desta terça-feira, 22. O aviso, válido até as 10h de quarta-feira, 23, prevê chuvas com intensidade entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm durante o dia.

Além da precipitação, a previsão também inclui ventos fortes, que podem variar entre 40 e 60 km/h, além de possibilidade de granizo. O INMET ressalta os riscos associados a essas condições, como interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejuízos em áreas agrícolas, quedas de galhos de árvores e alagamentos em locais vulneráveis.

Os moradores da região devem se preparar e tomar medidas de precaução para garantir a segurança, evitando áreas com risco de enchentes e mantendo-se atualizados sobre as mudanças climáticas ao longo do dia.