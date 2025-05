Vence nesta sexta 5ª e última parcela do IPVA

Álvaro Rezende, Secom

Vence nesta sexta-feira (30) a quinta e última parcela do IPVA 2025 (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores), para aqueles que optaram pelo parcelamento do imposto.

O não pagamento nas datas previstas acarretará a incidência de juros de mora e multa.

Quem precisa gerar o boleto referente à parcela, é possível acessar o portal e-Fazenda, disponível no site oficial da Secretaria Estadual de Fazenda e selecionar a opção "IPVA – Cidadão". Caso seja o primeiro acesso, será necessário realizar um breve cadastro.

Além disso, a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) também disponibiliza outro link para a consulta e emissão do boleto. Basta preencher os campos com o número da placa e o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) do veículo.

O pagamento do IPVA pode ser feito por diversos meios, oferecendo facilidade para os contribuintes: via pix, bancos credenciados, postos de arrecadação do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), agências dos Correios, pela internet, através dos bancos conveniados.

Também é possível fazer o pagamento nos Fácil de Campo Grande (Aero Rancho, Guaicurus, Coronel Antonino e Shopping Bosque dos Ipês), das 8h às 16h, nos caixas eletrônicos, utilizando o código de barras e nas casas lotéricas para valores de até R$ 1 mil, até às 18h.

