04 de Novembro de 2025 • 15:39

Geral

Vento forte derruba árvore e bloqueia via no Bairro Alto em Aquidauana

Ipê caiu na esquina das ruas XV de Agosto e Antônio João

Redação

Publicado em 04/11/2025 às 15:15

O trânsito exige atenção redobrada / João Éric, O Pantaneiro

Uma árvore da espécie ipê caiu na tarde desta terça-feira (4) no Bairro Alto, em Aquidauana, após fortes rajadas de vento atingirem a região.

O incidente ocorreu na esquina da Rua XV de Agosto com a Rua Antônio João. A árvore tombou parcialmente sobre a via e a calçada, bloqueando o tráfego em um dos sentidos.

Equipes da Prefeitura devem ser acionadas para realizar a remoção dos galhos e liberar completamente o local.

Enquanto isso, motoristas e pedestres que passam pela área devem redobrar a atenção ao transitar pelo trecho, evitando acidentes.

