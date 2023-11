Vereadores de Aquidauana prestigiam a 2ª edição Coliseu Combat

Assessoria

Aquidauana foi palco da 2ª edição Coliseu Combat, evento realizado Avenida Pantaneta. Milhares de pessoas acompanharam as lutas do card preliminar e principal com a participação especial do campeão, Charles do Bronxs (campeão dos leves e recordista em finalizações).



O evento foi realizado pela academia Coliseu Combat com apoio da Prefeitura de Aquidauana e Câmara Municipal e, teve o objetivo de incentivar a prática de artes marciais e dar visibilidade aos atletas locais.

Os vereadores Humberto Torres, Marquinhos Taxista e Valter Neves prestigiaram o evento. Em nome da Câmara Municipal, o vereador Humberto Torres, participou da entrega de cinturão e parabenizou a organização do evento destacando a importância desse tipo de entretenimento para a população.

“Quero em nome de todos os vereadores parabenizar a equipe da academia Coliseu e todos os organizadores. É com muita alegria e honra que recebemos eventos como esse que visam fortalecer o esporte das artes marciais. Parabéns a todos os atletas aquidauanenses pela garra”, disse.

A Câmara Municipal aprovou, em sessão na última terça-feira, o projeto de lei que autorizou o Poder Executivo a firmar termo de contribuição com a Associação Coliseu de Lutas e Formação de Atletas.



