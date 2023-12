Véspera de Natal tem Catedral Erudita, feirinhas e Cidade do Natal abrindo mais cedo

Divulgação

O fim de semana da véspera de Natal já vem trazendo o bom velhinho para Mato Grosso do Sul. Entre as programações natalinas, o destaque vai para a Cidade do Natal, que nesta sexta-feira (22) abre 1h mais cedo para atender, especificamente, crianças com deficiência com maior tranquilidade.

Também tem muita música com show do Atitude 67, Curimba, Louva Dub, Facas Voadoras e Dani Vallejo.

Quem curtiu o projeto Catedral Erudita que leva música clássica às igrejas pode se programar porque tem programa nesta sexta, sábado e domingo.

Lembrando que os eventos estão sujeitos a alteração devido ao mau tempo.

Sexta-feira (22)

107 anos Manoel de Barros - A Casa Quintal Manoel de Barros abre as portas para celebrar os 107 do poeta. Nesta sexta, tem visitas ao museu a partir das 14h.

A Casa em que o poeta e sua esposa Stella de Barros conviveram em família e receberam a visita de inúmeras personalidades está aberta ao público, que agora tem a oportunidade de conhecer o ambiente doméstico do escritor e ter contato com a intimidade do seu ambiente de trabalho e suas principais interlocuções estéticas.

Ao expor a memorabília de Manoel de Barros, o espaço cultural evoca a dimensão existencial do criador estabelecendo conexões com signos da "Estética do Chão", desde a infância do Pantanal, a sua vivência no Rio de Janeiro e seu regresso ao Mato Grosso do Sul através de uma ambientação ampla, sensitiva, imersiva.

Hora: 14h

Local: Rua Piratininga, 363

Entrada: Contribuição colaborativa de R$ 35,00

Entre Cafés e Livros - Tem Natal da livraria e editora Hámor e Bem Te Vi nesta sexta e sábado com cafezinho e presentes literários.

Hora: 14h às 18h

Local: Rua José Antônio, 1479

Entrada: Gratuita

Feira de Natal - Mais de 150 artesãos estarão no Armazém Cultural nesta sexta e sábado para você garantir suas compras de Natal. Com peças de cabaça, sementes, tecidos, barbantes, madeiras, biscuit, pirografia, mosaicos, pedrarias, osso, chifre e ferro, é a oportunidade de prestigiar o artesanato regional. Além dos produtos, a feira contará com apresentações do Quinteto de Jazz e Grupo Camalote a partir das 19h30.

Hora: 15h às 22h

Local: Armazém Cultural - Avenida Calógeras, 3065

Entrada: Gratuita

Feirinha São Chico - Em clima de Natal tem feirinha São Chico nesta sexta-feira, no Palco da Orla Morena com gastronomia, artesanato, moda e atrações culturais. Se apresentam Slam Plural com a primeira seletiva para o Slam BR, a partir das 17h.

Hora: 16h às 21h

Local: Palco da Orla Morena - altura da Avenida Noroeste, 1560

Entrada: Gratuita

Cidade do Natal - A programação natalina dos altos da Avenida Afonso Pena conta com apresentação do teatro municipal da Agetran, coral do Arautos do Evangelho, e Parada Natalina, como sempre, às 21h. Nesta sexta-feira, o local abre as portas 1h mais cedo para atender, especificamente, crianças com deficiência.

Hora: A partir das 16h

Local: Cidade do Natal

Entrada: Gratuita

Sampri - Tem samba do grupo Sampri no Capivas nesta sexta-feira.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00



Dani Vallejo faz show no Vexame nesta sexta-feira com a turnê “Disfarce Diferente” (Foto: Divulgação/Laura de França)

Coletivo Jardim Secreto - Música ao vivo com o duo Vozmecê, arte, moda, aromas, artesanato e gastronomia movimentam a feirinha do coletivo Jardim Secreto de Natal.

Hora: 17h30 às 21h30

Local: Avenida Rodolfo José Pinho, 785

Entrada: Gratuita

Natal no Centro - Na Praça Ary Coelho, a programação natalina de sexta começa com a parada, pontualmente às 19h, seguido de apresentação da cia Habilidoces.

Hora: A partir das 19h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

107 anos Manoel de Barros - A Casa Quintal Manoel de Barros abre as portas para celebrar os 107 do poeta. Nesta sexta, em dois horários, a programação trará “Diálogos sobre a visão sustentável das crianças na perspectiva poética de Manoel de Barros”, incluindo práticas no museu.

Hora: 19h

Local: Rua Piratininga, 363

Entrada: Gratuita

Dança Circular – Tem dança circular temática em relação à vivência de Natal neste fim de semana, em Campo Grande. Além da contribuição de entrada, a organização pede para que os participantes levem um lanche para a celebração.

Hora: 19h30

Local: Espaço Sândalo – Rua Dolor Ferreira de Andrade, 87

Entrada: Contribuição a partir de R$ 20,00

Catedral Erudita – Nesta sexta tem mais uma edição de Catedral Erudita, programa que valoriza espaços sagrados como locais para eventos culturais, além de ampliar o acesso à música clássica erudita.

Hora: 19h30

Local: Quarta Igreja Batista de Campo Grande – Rua José Antônio, 1951

Entrada: Gratuita

Rosa Carvão - Nesta sexta-feira tem Rosa Carvão Ocupa Praça para se despedir de 2023 em clima de Carnaval. Será na Praça Aquidauana, a partir das 19h30.

Hora: 19h30

Local: Praça Aquidauana

Entrada: Gratuita

Dani Vallejo - No palco Vexã tem Dani Vallejo se apresentando nesta sexta-feira. A cantora da terra fez sua base no Rio de Janeiro, e vem para uma apresentação inédita no bar da Capital com a “Disfarce Diferente Tour”, e Mitcho na guitarra, Leotta no teclado, Bo Loro na bateria, Dora no saxofone e Letto no baixo.

Hora: A partir das 20h

Local: Avenida Calógeras, 3100

Entrada: Ingressos a partir de R$ 12,00

Oficina G3 - Tem Nadoq Indy Tour, da banda gospel Oficina G3 em Campo Grande nesta sexta-feira. O show será no Teatro Glauce Rocha, com indicação de idade a partir dos 16 anos.

Hora: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: Ingressos a partir de 80,00

Natal do Atitude – Tem show de pagode dos meninos do Atitude 67 na Capital. O evento será no Bosque dos Ipês.

Hora: 21h

Local: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796

Entrada: Ingressos a partir de R$ 80,00

Bazar solidário – O estacionamento do Fort Atacadista será palco de solidariedade nesta sexta-feira com um bazar beneficente que vai arrecadar fundos para apoiar instituições sociais. Nesta edição, o Projeto Social da Escola Cisterciense Nossa Senhora Aparecida é o contemplado.

O público poderá comprar produtos apreendidos pela Receita Federal e dados ao bazar, entre eles estão: perfumes, roupas, barracas infantis, copos, canecas, armações de óculos, e semijoias.

Hora: 8h às 18h

Local: Estacionamento do Fort da Três Barras – Avenida Três Barras

Entrada: Gratuita

Louva Dub – Tem revival na sexta na Lupland com Louva Dub e Facas Voadoras.

Hora: 20h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: Ingressos a partir de R$20,00

Corumbá

Jardim das Luzes de Natal - Termina nesta sexta-feira o prazo para a votação popular no Concurso de Presépios 2023. Os 15 presépios, nas categorias Tradicional e Temático, estão expostos no Jardim do Natal, instalado no Jardim da Independência. A apuração acontecerá também nesta sexta, a partir das 20h, com o anúncio dos presépios vencedores.

Além do presépio, o público poderá acompanhar o Papai Noel, o estande de artesanato e a Praça de Alimentação.

Hora: A partir das 18h

Local: Jardim da Independência

Entrada: Gratuita

Dourados

Dourados Brilha - Sexta-feira tem apresentações culturais no Dourados Brilha com show de Dantas e Ana Karla, a partir das 19h30, na Praça Antônio João.

Hora: 19h30

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Sábado (23)

Encontro de brechós – Última edição do ano! Neste sábado tem encontro de brechós no Horto Florestal. Serão pelo menos 15 brechós participantes com centenas de peças para você garimpar, a partir de R$ 5,00.

Hora: 8h às 14h

Local: Horto Florestal – Entrada pela Ernesto Geisel

Entrada: Gratuita

Entre Cafés e Livros - Tem Natal da livraria e editora Hámor e Bem Te Vi nesta sexta e sábado com cafezinho e presentes literários.

Hora: 9h às 14h

Local: Rua José Antônio, 1479

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc - Sábado tem oficina de Natal para a a criançada aprender a fazer globo de neve, origami natalino, além de embalagens para presente.

Hora: A partir das 14h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feira de Natal - Mais de 150 artesãos estarão no Armazém Cultural neste sábado para você garantir suas compras de Natal. Com peças de cabaça, sementes, tecidos, barbantes, madeiras, biscuit, pirografia, mosaicos, pedrarias, osso, chifre e ferro, é a oportunidade de prestigiar o artesanato regional. Além dos produtos, a feira contará com apresentações do Quinteto de Jazz e Ton Alves a partir das 19h30.

Hora: 15h às 22h

Local: Armazém Cultural - Avenida Calógeras, 3065

Entrada: Gratuita

Facas Voadoras – Na Cervejaria Canalhas tem show da banda Facas Voadoras neste sábado, no tap room.

Hora: 18h

Local: Rua Dom Lustosa, 214

Entrada: Ingressos a partir de R$ 15,00

Cidade do Natal - No sábado tem show de Fabiana Hilgert, Nando Dutra e Parada Natalina.

Hora: A partir das 19h

Local: Cidade do Natal

Entrada: Gratuita

Natal no Centro - No sábado tem Parada Natalina às 19h e depois sertanejo com o grupo “Os Filhos de Campo Grande”.

Hora: A partir das 19h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Catedral Erudita – No sábado, o Catedral Erudita estará na Igreja Cristo Luz. Na programação, Orquestra Sinfônica de Campo Grande e Coro Lírico Cant’Arte, participação de Grupo Mais Brasil e regência do maestro Martinelli.

Hora: 19h30

Local: Igreja Cristo Luz – Avenida Bandeirantes, 2306 - Amambai

Entrada: Gratuita

Made in Campão – O sábado é de grandes atrações da Capital na Lupland. Tem Curimba para matar as saudades, Made in Samba e DJ Nuala.

Hora: 20h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Reggae na Vizú - Sábado é de reggae na Galeria Vizú com Dubsmash, Rockers, Sandim, Manuzera, Édipo Ortiz, e ainda performances de tecido acrobático, além de feira livre.

Hora: 21h

Local: Rua Vitório Zeolla, 76

Entrada: Ingressos a partir de R$ 15,00

Corumbá

Jardim das Luzes de Natal - No sábado, o público poderá acompanhar o Papai Noel, o estande de artesanato e a Praça de Alimentação, além da exposição dos presépios.

Hora: A partir das 18h

Local: Jardim da Independência

Entrada: Gratuita

Domingo (24)

Cidade do Natal - Na véspera de Natal dá tempo de passar nos altos da Avenida Afonso Pena e conferir a Parada Natalina, que desta vez será às 19h.

Hora: 19h

Local: Cidade do Natal

Entrada: Gratuita

Catedral Erudita – Na véspera de Natal também tem Catedral Erudita na Igreja Batista Vilas Boas.

Hora: 19h30

Local: Igreja Batista Vilas Boas – Avenida Bom Pastor, 264

Entrada: Gratuita