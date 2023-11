Veterinária alerta sobre festas de fim de ano e dá dicas de como confortar os pets

Divulgação/ Freepik

Com o fim de ano chegando, as preocupações com os pets em decorrência aos barulhos começam a aparecer e a veterinária Flávia Tavares, explica os motivos dos animais ficarem assustados com os barulhos. “A amplitude da capacidade auditiva dos nossos pets é muito maior do que a de nós humanos, os cães possuem uma habilidade de ouvir sons em uma distância 2 vezes maior que a gente”.



Flávia também cita algumas dicas de como acalmar os cães em momentos assim, “É muito importante preparar um local onde o animal pode ficar, de preferência em um espaço fechado e aconchegante que possa diminuir o estrondo, esse local deve possuir 'tocas' onde eles possam se esconder e se sentirem seguros. Algodões nos ouvidos ou músicas relaxantes também são muito indicados. Existe também a forma mais conhecida, que é amarrar uma faixa sobre o corpo do animal”.

Formada em agosto de 2021, Flávia Tavares utiliza seu perfil no Instagram (@vet.flaviatavares) para dar dicas de como cuidar dos pets e mostrar sua rotina de trabalho.