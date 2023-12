VÍDEO: Durante briga generalizada, "carro fantasma" desce rua sem ninguém no volante

Reprodução

Uma briga generalizada tumultuou a Avenida Duque de Caxias, em Jardim, no fim de semana. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o que chama a atenção não é um homem batendo em outro com facão, mas sim, um carro sem motorista e com porta aberta descendo a rua.

A briga ocorreu em um bar e envolve vários homens. No vídeo, é possível ver um deles batendo em outro com um facão.

Mas, o fato inusitado é um veículo Chevrolet Celta, que aparece na imagem sem nenhum motorista.

Aparentemente o veículo pertence de indivíduo envolvido na confusão.

Veja o vídeo a seguir: