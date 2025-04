Visão Geral 2040: planejamento estratégico quer guiar ações dos estados membros do Codesul

Eduardo Valente, Governo de SC

Desenvolvimento sustentável e totalmente planejado para quatro estados brasileiros que, juntos, somam 34,2 milhões de pessoas - o equivalente a 16% da população nacional. Essa é a missão do Visão Regional 2040, planejamento estratégico encabeçado por Mato Grosso do Sul para guiar as ações de longo prazo dos estados membros do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) - Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, além de MS.

A versão final desse planejamento foi entregue pela Comissão de Planejamento do Codesul, aos governadores Eduardo Riedel (que preside o bloco), Eduardo Leite (RS) e Jorginho Melo (SC), além do vice-governador paranaense Darci Piana, durante encontro do bloco na quarta-feira (23), em Brasília (DF). Coordenada pela Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) sul-mato-grossense, a comissão contou com equipes dos quatro estados.

"Este é um passo crucial, um início promissor. Agora temos que trabalhar para estabelecer uma governança que permita a concretização da visão de futuro que construímos. Estamos prontos para dar este passo com coragem, visão e união", comentou o governador Eduardo Riedel.

Secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo da Segov-MS, Thaner Castro Nogueira apresentou o escopo do trabalho, as prioridades estratégicas organizadas em nove eixos temáticos, divididos em três grandes grupos: Desenvolvimento Econômico e Competitividade; Infraestrutura e Sustentabilidade; e Inclusão Social e Bem-Estar.

Eixo Desenvolvimento Econômico e Competitividade

- Desenvolvimento de competências tecnológicas, de inovação e diversificação produtiva

- Modernização e integração das cadeias produtivas do agronegócio

- Ampliação e qualificação da inserção internacional

Eixo Infraestrutura e Sustentabilidade

- Adequação da infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social

- Construção de resiliências frente às mudanças climáticas

- Promoção do desenvolvimento e uso de Energias Renováveis

Eixo Inclusão Social e Bem-Estar

- Fortalecimento de comunidades e espaços urbano e rural para a inclusão social e combate à pobreza

- Qualificação da prestação de serviços públicos

- Promoção da educação voltada às atividades portadoras de futuro

Os eixos foram levantados a partir de diretrizes que pautam o Visão Regional 2040, como buscar atividades portadoras de futuro, estrutura produtiva e ganhos de produtividade, e inclusão social e bem-estar, além da resiliência e adaptação às mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. O objetivo é, assim, consolidar o Codesul como referência nacional.

Desenvolvido com apoio técnico da Universidade Unisinos e com colaboração do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o documento envolveu sete entregas estratégicas, incluindo diagnósticos socioeconômicos, definição de indicadores, desenvolvimento de estratégias e proposições de projetos estruturantes.

"O trabalho foi amplamente apoiado pelos governadores e é resultado da intensa colaboração entre as secretarias de planejamento dos estados, a secretaria-executiva do Codesul e o BRDE. O resultado é um instrumento robusto que aponta para um futuro próspero, sustentável e inclusivo na região", afirmou Thaner em sua explicação.

Já o secretário sul-mato-grossense de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, reforçou a importância da liderança dos governadores na realização desse trabalho histórico. "Este plano só é possível graças à visão de futuro e ao compromisso de cada um dos governadores. Estamos pensando nos resultados do presente, mas com foco em garantir um amanhã ainda melhor para nossa sociedade e futuras gerações", destacou Perez, também presente em Brasília.

O plano Visão Regional 2040 enfatiza o papel estratégico dos estados do Codesul, que representam uma das regiões mais produtivas, inovadoras e resilientes do Brasil. A visão compartilhada reflete a oportunidade de construir uma agenda comum que projete a região como protagonista do desenvolvimento sustentável no país.

O planejamento de longo prazo busca integrar ações, alinhar investimentos e promover resultados duradouros, tendo como legado uma região mais preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades dos próximos 15 anos.

