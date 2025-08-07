Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 18:17

Geral

Visita ao TCE-MS aproxima jovens da cidadania

Estudantes e autoridades de Chapadão do Sul participam de etapa do projeto "Câmara vai à Escola" em Campo Grande

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 13:19

Aurélio Marques/TCE MS

Estudantes, professores, vereadores e servidores públicos de Chapadão do Sul participaram, na manhã desta quarta-feira (6), de uma visita institucional ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em Campo Grande. A atividade integra a terceira etapa do projeto “Câmara vai à Escola”, desenvolvido pela Câmara Municipal desde 2022.

A comitiva, formada por 47 participantes, foi recebida na Escola Superior de Controle Externo (Escoex) pelo conselheiro Marcio Monteiro, diretor-geral da escola, que representou o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt.

“É extremamente gratificante ver instituições como a Câmara de Chapadão promovendo cidadania e educação política. Isso nos dá esperança de um futuro melhor”, afirmou Monteiro ao dar as boas-vindas ao grupo.

Durante a visita, os participantes assistiram a um vídeo institucional sobre a história e o funcionamento do TCE-MS, seguido de uma palestra ministrada por Eduardo dos Santos Dionizio, diretor de Serviços Processuais. Com o tema “Conhecendo o TCE-MS”, a apresentação destacou o papel do órgão no controle dos gastos públicos e na promoção da cidadania.

Segundo Dionizio, ao abrir suas portas para os jovens, o Tribunal reforça a importância da participação popular na construção do orçamento público e na fiscalização dos recursos.

O presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, vereador Cícero Barbosa dos Santos, o Mika, destacou a importância do projeto, que contempla alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas, privadas e rurais do município.

“É um projeto lindo, que mostra a função dos três poderes do Estado. Hoje estamos aqui com 19 alunos, 17 professores, além de vereadores e secretários, promovendo conhecimento e formação cidadã”, declarou.

A visita ao TCE-MS faz parte da terceira etapa do projeto, chamada “Vivência nos Três Poderes”. Os participantes também visitaram a Governadoria, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual. No período da tarde, a programação seguiu com passagens pela Faculdade Insted e pelo Bioparque Pantanal, ampliando o caráter educativo e cultural da jornada.

