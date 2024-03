'Visita inesperada': Cervo surpreende moradores na Lagoa Comprida (vídeo)

Cervo avistado na lagoa / Divulgação

Uma visita inesperada surpreendeu moradores que estavam nas proximidades da Lagoa Comprida, em Aquidauana, no fim de semana. O animal foi visto tomando água e se alimentando na região.

Segundo uma moradora que registrou o momento, houve preocupação com uma possível caçada ao cervo. “Ele parou ali, se alimentou, tomou água e foi embora”.

Aquidauana tem parques naturais, sendo o Parque do João Dias, o Parque do Pirizal e o parque da Lagoa Comprida, reunindo a diversidade d fauna e flora com a proximidade da área urbana.

Caçar animal silvestre é crime

O artigo 29 da Lei 9.605, de fevereiro de 1998 descreve que é crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

Veja o vídeo: