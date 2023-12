Vítima de acidente que matou a esposa teve dedos decepados e várias fraturas pelo corpo

Natália Oliver, Campo Grande News

João Paulo Alves, de 43 anos, vítima de acidente de trânsito que matou a esposa, Belquis Maidana, de 51 anos, sofreu várias fraturas pelo corpo, teve dois dedos do pé esquerdo decepados, está com dreno nos pulmões e é mantido em coma induzido. Ele segue internado na Santa Casa de Campo Grande.

Na manhã do último sábado (9), o casal estava em uma motocicleta Honda Biz azul, quando foi atingido por um Toyota Etios, veículo da frota do governo do Estado e conduzido pelo servidor comissionado Guilherme de Souza Pimentel, 30 anos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Bahia, no Jardim dos Estados.

Segundo a irmã de João Paulo relatou ao Campo Grande News, Jorcieny Farias Cardoso Ribeiro, a família está abalada com tudo o que aconteceu. "Nós estamos tristes. A minha cunhada era saudável, forte e estava indo trabalhar. Meu irmão ficou nesse estado: dentro do CTI [Centro de Terapia Intensiva], todo quebrado", afirma.

Belquis morreu no local do acidente. Ela era auxiliar de cozinha e seguia para o trabalho, localizado a duas quadras daquela esquina. Já João Paulo foi socorrido em estado grave.

"Ontem, perto das 20 horas, ele saiu do centro cirúrgico e foi para o CTI. Está com múltiplas fraturas na perna esquerda. Fratura de tíbia, fíbula e fêmur. O baço foi danificado. No momento, está com tração na perna esquerda e dreno nos pulmões", conta a irmã.

No local do acidente, Guilherme Pimentel se recusou a fazer bafômetro, mas a PM (Polícia Militar) constatou a embriaguez (olhos vermelhos, odor etílico e sonolência). Ele foi preso e, na manhã de hoje, obteve liberdade provisória na audiência de custódia. A Justiça fixou a fiança em R$ 66 mil (50 salários mínimos), que já foi paga e alvará de soltura expedido.

A investigação ainda vai determinar a dinâmica da colisão, com análise de câmeras e imagens de circuitos de videomonitoramento de comércios, prédios e casas da região, incluindo a análise de possíveis violações de sinais de trânsito e a questão do consumo de bebidas alcoólica. O governo do Estado vai publicar amanhã, em Diário Oficial, a exoneração de Pimentel.