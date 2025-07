"Conexão Florestal" com experiências interativas na Pantanal Tech

Professora Ana Paula Câmara, e estudante fizeram exposição da vitrine / (Foto Deivid Wesley/OPantaneiro)

Uma das vitrines mais visitadas do Pantanal Tech, evento realizado na UEMS de Aquidauana, foi a “Conexão Florestal”, que proporcionou ao público uma imersão prática e interativa sobre a atuação da Engenharia Florestal no bioma Pantanal e Cerrado. Coordenada por professores e estudantes do curso, a exposição reuniu técnicas modernas de mensuração e manejo florestal, tecnologias de monitoramento climático, sementes nativas e produtos florestais, além de promover a integração entre ciência, sociedade e meio ambiente.



Conforme a professora Ana Paula Câmara da Silva, uma das responsáveis pela organização da vitrine, o espaço demonstrou como diferentes áreas da Engenharia Florestal se articulam para promover a sustentabilidade. “Tivemos exposição de sementes florestais, imagens de satélite, demonstração de geoprocessamento, uma estação meteorológica e uma maquete de ILPF [Integração Lavoura-Pecuária-Floresta], além de produtos madeireiros com informações sobre uso adequado e propriedades das espécies”, detalhou.



A vitrine chamou atenção também pelo formato acessível e educativo. Visitantes de todas as idades puderam manusear sementes, interagir com equipamentos tecnológicos e dialogar com estudantes, que explicaram as aplicações das técnicas em campo e os impactos na preservação do meio ambiente. “A receptividade foi muito positiva. A vitrine esteve sempre cheia, com o público curioso, especialmente em relação às sementes e imagens que apresentamos. Foi uma grande troca de conhecimento”, avaliou a professora.

Para os alunos, a participação foi uma oportunidade de aproximar o aprendizado acadêmico da realidade prática. “Poder mostrar o que a gente estuda, ver o interesse das pessoas e trocar ideias, inclusive com produtores rurais, foi muito enriquecedor”, afirmou o estudante Fabrício Araújo Barbosa.



A “Conexão Florestal” também abordou estratégias de recuperação de áreas degradadas, prevenção de incêndios florestais, identificação de madeiras nativas e o uso de tecnologias de monitoramento climático e hídrico. A iniciativa demonstrou como o curso de Engenharia Florestal da UEMS vem contribuindo diretamente para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região pantaneira.



Além da professora Ana Paula, a vitrine contou com a colaboração dos professores: Dr. Allan Motta Couto, Dr. Diego Pierre de Almeida, Dr. Edilson Urbano, Dr. Felipe Martini Santos, Dr. Guilherme Silvério Aquino de Souza, Dr. Norton Hayd Rego, Dr.ª Damaris Elias Vera, Dr.ª Patrícia Vieira Pompeu, Dr.ª Priscila Gusmão Pompiani e Dr.ª Vânia Beatriz Cipriani.