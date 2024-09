Viveiro Municipal de Aquidauana é reinaugurado na sexta-feira

Mudas foram plantadas no ponto turístico / Divulgação

Na próxima sexta-feira, 20, a Prefeitura de Aquidauana reinaugura o Viveiro Municipal, no Parque da Lagoa Comprida. O evento é aberto para a comunidade, contando com a presença do prefeito Odilon Ribeiro e do secretário municipal de Meio Ambiente, Wanderley dos Santos Mariano.

O Viveiro Municipal, localizado em uma das áreas mais preservadas da cidade, foi revitalizado com o objetivo de ampliar suas ações voltadas à preservação ambiental e à produção de mudas de espécies nativas. A reinauguração do espaço reforça o compromisso da administração com o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais.

Além de um novo espaço adequado para o cultivo de plantas, o viveiro também será um ponto de educação ambiental para a comunidade, com projetos voltados para escolas e ações de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente.