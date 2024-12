Viveiro Municipal oferece mudas gratuitas em Aquidauana

Viveiro de Aquidauana / Divulgação

O Viveiro Municipal de Aquidauana está com as portas abertas para a comunidade, oferecendo mudas de diversas espécies para doação gratuita. Localizado na região da Lagoa Comprida, o viveiro está em pleno funcionamento e disponibiliza milhares de mudas, tanto nativas quanto frutíferas e medicinais, para quem deseja contribuir com o meio ambiente ou iniciar o cultivo de plantas em casa.

A iniciativa é aberta a todos os cidadãos, que podem retirar as mudas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, enquanto houver disponibilidade. Não há limite de quantidade, permitindo que qualquer pessoa, independentemente da necessidade, possa se beneficiar dessa ação sustentável.

Entre as espécies oferecidas estão mudas de plantas medicinais, como ervas e aromáticas, além de frutíferas como manga, mamão, guavira, cumbaru e diversas variedades de ipês nas cores branca, amarela, roxa e rosa. Também é possível encontrar mudas de árvores nativas do cerrado, como angico, pata-de-vaca, oiti, entre outras.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é responsável pelo viveiro, contando com uma equipe de profissionais fixos que se dedicam ao cuidado e à manutenção das plantas, além de preparar mudas para reflorestamento e arborização em áreas públicas. Os trabalhos realizados no local são fundamentais para o desenvolvimento de áreas verdes na cidade e para a promoção de um ambiente mais saudável.

O Viveiro Municipal também contribui para a preservação ambiental por meio de uma política de troca, recebendo doações de sementes e oferecendo mudas em troca. Essa ação visa diversificar as espécies cultivadas e incentivar a população a participar ativamente da arborização e conservação do meio ambiente.