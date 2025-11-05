Vizinha salva idosa de 74 anos após perceber ausência

Os bombeiros realizaram atendimento pré-hospitalar, estabilizaram a idosa e a transportaram para o Pronto-Socorro Municipal / Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma idosa de 74 anos foi socorrida na noite de terça-feira, dia 4, após sua vizinha notar sua ausência e acionar o Corpo de Bombeiros. O fato ocorreu na Rua Emília Alves, no bairro CEAC, em Ladário, por volta das 19h.

De acordo com os bombeiros do 3º GBM, a vizinha relatou que a senhora tinha o hábito de limpar a calçada e conversar com ela todas as tardes. Preocupada por não vê-la como de costume, a moradora foi até a residência da idosa e, ao chamá-la, ouviu apenas murmúrios e falas desconexas, sem que a porta fosse aberta.

A guarnição chegou ao local e encontrou a casa trancada. Foi necessário realizar o arrombamento parcial da porta para acessar o interior da residência. A vítima foi encontrada caída ao lado da cama, consciente, porém desorientada e sem conseguir verbalizar, apresentando possíveis sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Os bombeiros realizaram atendimento pré-hospitalar, estabilizaram a idosa e a transportaram para o Pronto-Socorro Municipal, onde ela permaneceu sob cuidados médicos. Após o resgate, a residência foi deixada sob responsabilidade da vizinha, que aguardou a chegada de familiares.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância da ação da moradora, reforçando que a atenção entre vizinhos pode ser decisiva para salvar vidas. Em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente o número 193.

