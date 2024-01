Você me viu? Tutora procura por 'caramelo' desaparecido em Anastácio

Animal está perdido / Foto: Divulgação

Uma moradora de Anastácio procura desde o dia 30 de dezembro do ano passado a cachorrinha "caramelo", com manchas brancas no focinho e rabo.

Ela acredita que o animal esteja perdido na região, também com a possibilidade de estar em Aquidauana.

Informações podem ser repassadas pelo canal do leitor O Pantaneiro.