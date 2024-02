Você sabia? Aquidauana tem aula gratuita de pilates

Aula gratuita / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, 31, mais um serviço gratuito para os moradores, desta vez, de pilates, que é a modalidade auxiliar na respiração e fortalecimento dos musculos.

As aulas são gratuitas, promovidas pela SESAU (Secretaria de Saúde e Saneamento), com profissionais da Equipe Multidisciplinar, coordenadas pelas fisioterapeutas Jennifer Nelly e Isabela Mardega.

Pessoas de todas as idades podem participar. O pilates trabalha técnicas de conscientização corporal, com o objetivo de eliminar dores musculares, alongamento e flexibilidade, corrigir alterações posturais, além de atuar na coordenação motora e na mobilidade.

Atualmente, a maioria dos alunos do pilates são pacientes que tratam de fibromialgia, analgesia corporal, ansiedade, depressão e entre outros problemas de saúde.

O encontro de pilates são realizados no DEC (Dissidente Esporte Clube), no Polo da Equipe Multi, localizado na Rua Estevão Alves Correa, nº 1728, e na ESF Santa Terezinha.

Nas segundas-feiras, às 07h, no DEC (Dissidente Esporte Clube) acontece aulas de pilates para adultos/idosos; segunda-feiras à tarde, no Polo da Equipe Multi, às 14h, pilates para analgesia corporal; às 15h, pilates/cromoterapia para pacientes com fibromialgia; e às 16h, pilates/aromaterapia para pacientes com ansiedade e adultos/idosos;

Já nas terças-feiras, às 07h40min, tem aulas de pilates no Polo da Equipe Multi para adultos/idosos; às 15h30, na Lagoa Comprida e às 16h, na ESF Santa Terezinha, acontece o Grupo de Pilates para pacientes com fibromialgia.

Nas quartas-feiras, a partir das 15h, no Polo da Equipe Multi, o pilates é para pessoas com analgesia corporal; às 16h, pilates/cromoterapia para pacientes com fibromialgia e adultos/idoso; e às 17h tem pilates/aromaterapia para pacientes com ansiedade.

Já nas quintas-feiras, às 07h40min, o pilates é para adultos/idosos, no Polo da Equipe Multi; às 15h30, na Lagoa Comprida e às 16h, na ESF Santa Terezinha, para os pacientes com fibromialgia.

Por fim, nas sextas-feiras, às 07h, no DEC (Dissidente Esporte Clube), as aulas são para adultos/idosos; já na parte da tarde, no Polo da Equipe Multi, a partir das 15h, aulas para pacientes com analgesia corporal, fibromialgia e para pacientes com ansiedade.

Serviços

Para saber mais sobre como participar das aulas gratuitas de pilates, ofertadas pela Prefeitura de Aquidauana, procure a ESF mais próxima da sua casa e informe-se.