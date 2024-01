Aulas de hidroginástica gratuitas amenizam calor em Aquidauana

Serviço gratuito de segunda a sexta-feira / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, dia 22, mais informações sobre o serviço gratuito das aulas de hidroginástica, que acontecem toda a semana.

A modalidade oferecida com apoio da Equipe Multidisciplinar, da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, além de promover resistência, força muscular e flexibilidade para quem pratica.

“Além disso, nas aulas de hidroginástica há muita interação, animação e, claro, tudo isso favorece o bem-estar”, descreve o município.

As aulas de hidroginástica são realizadas de segunda a sexta-feira, sob orientação dos educadores físicos Prof. Mauricio Oliveira, Prof. Marcelo Toledo, Prof. Carlos Siqueira e Prof. Victor Lellis.

As aulas acontecem no Polo da Equipe Multi, na Rua Estevão Alves Correa, nº 1728 e, também, no Centro da Juventude, no Bairro Nova Aquidauana.

Confira o cronograma das aulas gratuitas de hidroginástica em Aquidauana:

Segundas-feiras - 7h e às 10h e às 15h e 16h;

Terças-feiras - às 8h, às 16h e às 17h30;

Quartas-feiras - 7h e 8h. Quintas-feiras - 8h, às 15h, 16h e 17h30;

Sextas-feiras - 6h às 08h.

Já no Centro da Juventude, as aulas são ministradas às terças e quartas-feiras às 16h.

Para saber mais sobre como participar das aulas gratuitas de hidroginástica ofertadas pela Prefeitura de Aquidauana, procure a ESF mais próxima da sua casa.

*Com informações da Prefeitura de Aquidauana.