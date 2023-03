Volta às aulas na UFMS terá festa para calouros e veteranos 

O ano letivo em diversas instituições de ensino já teve início e, como acontece todos os anos, os estudantes chegam carregados de expectativas, emoção e certo nervosismo. E nas Universidades esse estado de espírito não é diferente. Porém, para os calouros, principalmente, ele é ainda maior. Aqui no Estado do Mato Grosso do Sul e nas cidades de Aquidauana e Anastácio, não será diferente. No dia 6 de março, todos os alunos, veteranos e novatos estarão iniciando seu ano letivo.

Para receber os discentes, a UFMS está preparando uma acolhida muito especial, que tem o título “Eu Respeito a Renovação”. através dela, a instituição pretende marcar a memória dos alunos com uma semana recheada de eventos ente os dias 6 e 10 de março.

No primeiro dia, os calouros serão recepcionados pelos veteranos e a partir do dia 7 inicia-se a recepção para apresentação do campus. Nesse momento, os alunos seguirão por uma trilha interativa guiada por um mapa, onde ao longo do percurso, serão apresentados a toda estrutura disponível na Universidade para atendê-los. Ao final do trajeto, eles serão contemplados com brindes que levam a marca UFMS.

A programação inclui ainda uma palestra sobre empreendedorismo com o diretor executivo do Know How Club, Filipe Trindade, e um show com a banda Versusken. Os dois eventos terão transmissão em tempo real para todos os campus da Universidade através do canal da TV UFMS. A receptividade não para por aí! Na manhã do dia 7 será realizada uma campanha de doação de sangue e medula óssea, na Faculdade de Odontologia. Além dela, serão abertas também, campanhas para a doação de livros, roupas e alimentos, que poderão ser entregues em pontos de coletas disponibilizados nas instalações da Universidade.

Nessa semana de retorno às aulas e por todo o mês de março, as mulheres também serão lembradas e estarão em destaque, iniciando com o apoio da instituição à campanha “Março Lilás” quando a UFMS deixará o monumento símbolo da entidade iluminado na cor lilás, alertando a população sobre os riscos e a necessidade do combate ao câncer de colo de útero. Ainda no mês de março será lançado pela instituição, o slogan “Sou Mulher UFMS”, através do qual a Universidade vai abrir um edital oferecendo vagas para as brinquedotecas da Cidade Universitária em Campo Grande e dos Campus de Aquidauana e Ponta Porã.

A iniciativa visa oferecer vagas para que as mães, sejam elas servidoras, alunas ou trabalhadoras terceirizadas, possam realizar seu trabalho ou estudos enquanto as crianças participam de atividades lúdicas. Seguindo as comemorações de volta às aulas e do mês da mulher, O Campus de Coxim, da UFMS vai oferecer um café da manhã com as mulheres da comunidade universitária seguido de uma palestra sobre a saúde feminina.

Fechando a programação, será realizada no dia 21 de março, uma palestra com o neurologista Álvaro Machado Dias, com o tema: “O futuro do trabalho e das relações sociais”. Esta, com transmissão simultânea para todos os campi da Universidade pelo canal TV UFMS.