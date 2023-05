"Voucher Transportador" vai beneficiar mil motoristas com qualificação e custeio da habilitação "D"

A meta é que estes profissionais estejam preparados para assumir novos empregos e assim atender a demanda do setor / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel deu início ao plano estadual “MS Qualifica para um novo futuro”, que tem como primeira ação o programa o “Voucher Transportador”. A iniciativa vai beneficiar mil motoristas com qualificação e custeio da habilitação “D” e “E”. A meta é que estes profissionais estejam preparados para assumir novos empregos e assim atender a demanda do setor.

Este foi um compromisso firmado pelo governador com a população, que está sendo colocado em prática. A qualificação é uma meta prevista no Ano 1 da atual gestão estadual. “O Governo é um agente que liga os pontos, para alcançar as pessoas. Para ter um Estado próspero, ele precisa ser inclusivo, chegar lá na ponta. Este é um programa para quem busca um emprego, uma nova oportunidade. Este é só o primeiro passo”, afirmou o governador.

Mil vagas

Serão abertas mil vagas nas regiões de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste. Promovido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sest/Senat, o “Voucher Transportador” vai funcionar como uma escola de motoristas profissionais.

Riedel destacou que se trata de um compromisso firmado com a sociedade. “Início de uma caminhada, que só vai crescer, uma jornada que irá se ampliar. Vai aumentar a renda das pessoas e dar mais qualidade ao serviço realizado. Se as mil pessoas forem empregadas no programa, vamos fazer a qualificação para cinco mil”, garantiu.

Realização

Caberá a Semadesc arcar com todos os custos dos cursos realizados pelo Senat com os motoristas. Já o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) vai isentar estes beneficiados das taxas referentes a habilitação (D e E) e o Senat promover esta qualificação com dois cursos, que totalizam 107 horas, na chamada “Escola de Motoristas Profissionais”.

O Governo do Estado vai publicar um decreto com os critérios para seleção dos motoristas. “Primeiro vai se abrir o prazo para os interessados buscarem esta qualificação, depois será feito uma triagem daqueles que estão aptos mais rapidamente para conseguirem se tornar motoristas com carteira D e E”, afirmou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

O diretor adjunto do Sest/Senat, Vinicius Ladeira, destacou que a falta de contratação no setor de transporte, é pelos trabalhadores não terem a mão de obra qualificada. “Por isto é uma alegria fazer parte deste programa e assim oferecer profissionais capacitados ao mercado. O Governo está de parabéns pela iniciativa”.Este primeiro segmento profissional (motoristas de cargas e ônibus) foi justamente escolhido por haver uma demanda crescente no escoamento da produção do Estado, principalmente em função do setor da celulose.

O diretor-presidente da Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de MS), Cláudio Cavol, citou que 70% das transportadoras estão com deficiência de motoristas. “Devido a falta de oferta, muitas vezes se contrata pessoas não tão qualificadas, por isso este programa é benéfico tanto para economia, como para levar mais segurança às estradas”.

MS Qualifica

O Plano Estadual de Qualificação Profissional lançado nesta terça-feira, vai contribuir com os trabalhadores para obtenção de melhores empregos, para criar novas oportunidades e aumentar a renda de profissionais, promovendo assim a inclusão social e redução da pobreza.

Além do Voucher Transportador, estão entre os projetos iniciais o “Voucher de Desenvolvedor de Sistemas” para programadores de software, qualificação para mulheres na fronteira, programa para pessoas com deficiência, busca ativa de trabalhadores que estão desempregados, qualificação rápida em massa, e qualificação para setor hoteleiro, entre outros. (Confira a apresentação do programa)

Além do governador, participaram da solenidade o vice-governador Barbosinha, o deputado federal Beto Pereira, presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, o deputado estadual João César Mattogrosso, os secretários Pedro Caravina (Segov), Patrícia Cozzolino (Sead), Hélio Daher (Educação), Marcelo Miranda (Setescc), Jaime Verruck (Sedesc) e o diretor-presidente do Detran, Rudel Tridade.