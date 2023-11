Welynton Futebol Clube comemora 1 ano de fundação com plantação de mudas

Plantio de mudas / Divulgação

O Welynton Futebol Clube comemora neste mês um ano de fundação e para celebrar, o time plantou 83 mudas de ipês em Anastácio, número de gols feitos desde a primeira partida.

A promessa do futebol amador de Aquidauana nasceu no dia 14 de novembro de 2022, sonho do presidente Welynton Torresani Moura. O time coleciona as memórias, segundo o clube com o objetivo de representar a comunidade e ser potencial no futebol da cidade.

A primeira partida aconteceu em 26 de novembro, contra o Ipegue F. C., no Campeonato da Aldeia Lagoinha, com vitória de 2 a 1.

Ao todo, o time soma 50 partidas oficiais, sendo 24 em campeonatos e 26 em torneios. Destes, foram feitos 83 gols, dois títulos e um vice.

