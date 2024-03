XXIII Festival de Inverno acontece entre 21 e 25 de agosto em Bonito

Audência pública definiu data / Divulgação

O tradicional Festival de Inverno de Bonito já tem data marcada no calendário da cidade. O evento chega 23ª edição nos dias 21 a 25 de agosto após definição do cronograma em audiência pública, realizada na última quinta-feira, 21, pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) em parceria com a SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Segundo o prefeito Josmail Rodrigues, este é o terceiro ano em que o Festival será realizado em agosto, atendendo uma demanda do próprio trade e tem dado bons resultados. “Em 2022 não tivemos tempo hábil para procedimentos legais que envolviam a organização do evento, incluindo até a falta de locais para hospedar os artistas, visto que julho é o segundo mês de maior movimento na cidade, por conta das férias escolares, então decidimos mudar a data para agosto. O que acabou dando muito certo, porque fomentou o turismo, trazendo movimento para um mês que antes era bem ‘parado'”, detalha.

Em 2023 o Governo do Estado manteve o evento em agosto e adicionou mais um dia a programação e para este ano a novidade anunciada pelo diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes é um pré e um pós-festival.

“Estamos preparando uma programação completa, com grandes nomes da música brasileira e sul-mato-grossense, incluindo o sertanejo, que já é uma tradição no domingo. O pré e pós-festival ainda está sendo formatado, estamos alinhando como será feito, mas a ideia é ter o Festival de Inverno de Bonito por mais tempo”, destaca.