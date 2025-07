Zé Henrique & Gabriel se apresentam na ExpoAqui no dia 15 de agosto

Dupla Zé Henrique & Gabriel / Redes sociais

A dupla Zé Henrique & Gabriel será uma das atrações da programação musical da ExpoAqui 2025, com um grande show gratuitono dia 15 de agosto, no Parque de Exposições de Aquidauana. A apresentação marca a agenda de shows da maior festa agropecuária do Pantanal, que acontece entre os dias 14 e 17 de agosto, com entrada franca em todos os dias.

Com uma carreira consolidada no cenário sertanejo nacional, Zé Henrique & Gabriel prometem emocionar o público com sucessos como “Lá Vem Saudades”, “Dona do Meu Destino” e “Sem Direção”. A expectativa é de casa cheia para a primeira noite musical do evento, que também contará, nos dias seguintes, com apresentações de Jads & Jadson (16), Ralf (17) e João Bosco & Vinícius (18).