Zootecnista morre após mais de um mês internado

O zootecnista de Aquidauana, Augusto Galhardo Gonçalves, de 29 anos, morreu ontem (26), após mais de um mês internado com neurotoxoplasmose.

Augusto foi internado em 14 de janeiro em Campo Grande, no Hospital Maria Aparecida Pedrossian.

A família pediu doação de sangue em nome de Augusto ainda em janeiro, entretanto, ele não resistiu e morreu ontem.

A faculdade onde Augusto se formou emitiu nota de pesar. Confira na íntegra:

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Zootecnista Augusto Galhardo Gonçalves, egresso do nosso Curso, no final da tarde de 26 de fevereiro de 2024, no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, onde estava internando desde o dia 14 de janeiro.

O Curso de Zootecnia, por meio de sua Coordenação, docentes, funcionários e alunos, lamenta esta perda e deseja que os familiares, amigos e colegas sejam confortados pelo amor Divino e que tenham força e paz para passarem por esse momento de dor.

Sem dúvida, Augusto deixará uma grande saudade em nossos corações”.