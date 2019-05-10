Com mandado de prisão por receptação, homem é preso em Guia Lopes da Laguna

Região
Um homem de 20 anos foi preso na manhã de hoje (10) por uma guarnição da Polícia Militar na área central de Guia Lopes da Laguna.
Conforme a polícia, a equipe abordou um veículo Honda Biz, conduzido por um homem de 20 anos e, durante a checagem dos dados pessoais, os policiais constataram um mandado de prisão criminal pelo crime de receptação.
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Polícia
Polícia recebeu denúncia durante a madrugada
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS