Com mandado de prisão por receptação, homem é preso em Guia Lopes da Laguna

Um homem de 20 anos foi preso na manhã de hoje (10) por uma guarnição da Polícia Militar na área central de Guia Lopes da Laguna.

Conforme a polícia, a equipe abordou um veículo Honda Biz, conduzido por um homem de 20 anos e, durante a checagem dos dados pessoais, os policiais constataram um mandado de prisão criminal pelo crime de receptação.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.