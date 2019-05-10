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Com mandado de prisão por receptação, homem é preso em Guia Lopes da Laguna

Thailla Torres

Publicado em 10/05/2019 às 16:11

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Um homem de 20 anos foi preso na manhã de hoje (10) por uma guarnição da Polícia Militar na área central de Guia Lopes da Laguna.

Conforme a polícia, a equipe abordou um veículo Honda Biz, conduzido por um homem de 20 anos e, durante a checagem dos dados pessoais, os policiais constataram um mandado de prisão criminal pelo crime de receptação.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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