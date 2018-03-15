“Presença de Odontólogo é fundamental em UTis”, afirma Herculano Borges.

Herculano Borges
Na sessão Ordinária do dia (14/03), os deputados estaduais derrubaram o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 59/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de odontólogos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em Mato Grosso do Sul. O Deputado Herculano votou contra o veto do Governo. “Com este voto venho reafirmar o compromisso que tenho com a categoria” Herculano Borges.
Herculano Borges
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