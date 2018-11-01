Deputado Herculano Borges homenageia personalidades de MS

Deputado Herculano Borges
Na noite desta quarta-feira (31), na sessão solene Título de Cidadão Sul-mato-grossense e Comenda do Mérito Legislativo realizada no plenário Deputado Júlio Maia, o Deputado Estadual HerculanoBorges homenageou personalidades importantes de Mato Grosso do Sul.
Homenageados: Herculano entregou o Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao Pastor Clóvis Gilberto Bertelli e ao Senhor Robert Ferter. Edson Almeida e Maurício Andreoli de Almeida receberam do parlamentar a Comenda do Mérito Legislativo.
A Comenda do Mérito Legislativo foi instituída pela Resolução 02, de 30 de agosto de 1985, com o objetivo de homenagear personalidades que, através de suas ações, tenham contribuído, dentro ou fora do País, para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul. Com finalidade semelhante, o Título de Cidadão Sul-mato-grossense é disposto pelo Regimento Interno da Casa de Leis.
Herculano Borges
Homenagens
O empresário André Luiz Calarge Zahran também recebeu a honraria
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