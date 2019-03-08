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Política

Herculano Borges relata atos de vandalismo após carnaval e pede por mais organização e segurança

Guilherme Henrique

Publicado em 08/03/2019 às 09:00

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Ao subir na tribuna, na sessão ordinária (7), o deputado estadual Herculano Borges relatou algumas situações de vandalismo ocorridas após o Carnaval da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. “Ruas cheias de sujeira, carros furtados, adolescentes detidos, 40 jovens em coma alcoólico atendidos pela saúde, acidentes, roubos, fachadas de lojas quebradas, monumentos e lugares que pertencem ao patrimônio da cidade depredados. Qual é o custo benefício de festividades como esta?”,questionou o parlamentar.

Herculano Borges também falou de limites contidos no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Estado (MPE/MS), a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG). “O que aconteceria se não houvesse o limite de horário de 14h as 22h para o término da passagem dos blocos? Atitudes devem ser tomadas para que em 2020 o Carnaval seja uma festa organizada e com mais segurança para todos os cidadãos e comerciantes. Os órgãos públicos devem tomar ações mais enérgicas”, assegurou o deputado.

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